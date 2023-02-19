صادقون تدعو للتحقيق بشبهات انتخابات الجمعيات الفلاحية

2023/02/19 | 19:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

دعا القيادي في كتلة صادقون فاضل الفتلاوي، اليوم الأحد، الى التحقيق بشفافية انتخابات الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في العراق لما يشوبها من شبهات في عملية التصويت.

وقال الفتلاوي، لـ(بغداد اليوم)، ان "الجهات المختصة عليها التحقيق بشفافية انتخابات الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في العراق، اذا كان فيها أي شبهات بعملية التصويت والانتخابات".

وبين انه "يجب متابعة ملف جميع الشخصيات المرشحة لهذه الانتخابات، فلا يمكن ترشيح أي شخصية لأي منصب في الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في العراق، وهو عليه أي قيد جنائي او شبهات، فيجب التحقيق بالسيرة الذاتية للمرشحين، لضمان وصول شخصيات نزيهة ومناسبة".

يذكر ان المؤتمر الانتخابي للمكتب التنفيذي للإتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في العراق أقيم يوم الخميس في الـ 9 من شباط 2023 على قاعة نادي النفط الثقافي ببغداد، بحضور 107 من أعضاء الهيئة العامة .

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