بالارقام.. شنكالي يرد على التقرير المثير للجدل عن حل كردستان بنتائج

2023/02/19 | 19:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - أربيل

علق النائب الكردي ماجد شنكالي، اليوم الأحد، على ما ورد في صحيفة الصباح، تحت عنوان (هل سيُحلّ إقليم كردستان؟).

وقال شنكالي في تغريدة اطلعت عليها (بغداد اليوم) إن "‏73% من اقليم كردستان صوتوا في استفتاء استقلال كردستان و93% منهم صوتوا بنعم هذا مايمكن الاعتماد عليه فقط رسمياً في الدراسات والابحاث".

وأكد شنكالي أن "من يريد ان يثبت عكس ذلك عليه ان يدعوا الى استفتاء اخر بشرط القبول بنتائجه وتطبيق مخرجاته اما غير ذلك فليس الا هواء في شبك".

أدناه نص التغريدة:

وكانت الصحيفة نشرت تقريراً تحت عنوان "هل سيحل إقليم كوردستان"، وأشارت فيه إلى أن غالبية مواطني إقليم كردستان يرغبون بالعودة إلى السلطة المركزية وحل كيان الإقليم.



واستندت الصحيفة في تقريرها إلى ما أسمته مركز لاستطلاع الرأي.

وردت حكومة الإقليم بشدة على ما أوردته الصباح، وقالت على لسان دائرة الإعلام والمعلومات إن ما جاء في الصحيفة لا يستند إلى أي أساس علمي ومجانب للحقيقة، مشيرة بذلك إلى استفتاء الاستقلال الذي حظي بالأغلبية الساحقة للاستقلال عن العراق.

أدناه نص المقال الذي نشر في صحيفة الصباح:

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