2023/02/19 | 19:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نبه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأحد، إثر لقائه نظيره الصيني وانغ يي، إلى أن بكين تنظر في إرسال "أسلحة" إلى روسيا دعما لهجومها في أوكرانيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بلينكن ينبه: الصين تدرس إرسال أسلحة إلى روسيا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بلينكن ينبه: الصين تدرس إرسال أسلحة إلى روسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).