أثارت جدلا واسعا حول حرية التعبير.. الجزيرة نت تستطلع آراء خبراء حول لائحة المحتوى الرقمي بالعراق

2023/02/19 | 19:32 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت لائحة تنظيم المحتوى الرقمي بالعراق جدلا واسعا بعد أن أشار خبراء إلى أن المواد التي تضمنتها فضفاضة ويمكن أن تستغل في تكميم الأفواه.

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