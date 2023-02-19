برئاسة السوداني.. تفاصيل الجلسة الرابعة للهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات

2023/02/19 | 19:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

قررت الجلسة الرابعة للهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المرتبطة بإقليم، الاحد، تشكيل لجنة مختصة للنظر بامكنية تخصيص قطع أراض للسجناء السياسيين وذوي الشهداء.

وذكر مكتب السوداني في بيان أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اليوم الأحد، الجلسة الرابعة للهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المرتبطة بإقليم"، مضيفا "جرى خلال الجلسة بحث تطورات الأوضاع العامة في المحافظات، ومتابعة ما تم تنفيذه من قرارات وتوصيات اتُّخذت في جلسات سابقة، إلى جانب مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارت بشأنها".

واستعرض وزير الكهرباء خلال الجلسة "خطة الوزارة لموسم الصيف المقبل، وآلية تنفيذها مع المحافظات، وأهمّ التحديات والعقبات والمعالجات الكفيلة بتجاوزها، وذلك بحضور وكيل وزير النفط وعدد من المديرين العامين في وزارة النفط.



وقد طرح المحافظون مقترحاتهم واحتياجاتهم في مجال تأمين التيار الكهربائي وأعمال الصيانة."

كما استعرض المحافظون "المشاريع التي تم إنجازها في محافظاتهم خلال شهر، التي تحددت وفق أولويات تضمنها المنهاج الوزاري للحكومة".

وفي هذا الصدد، شدد رئيس مجلس الوزراء على "ضرورة أن تصبّ المشاريع الحالية والمستقبلية في جانب الخدمات وتلامس حاجات المواطنين، وتكون واضحة للعيان خلال فترة وجيزة".

وجرى خلال الجلسة "مناقشة موضوع تخصيص قطع أراضٍ لمؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين؛ لبناء مجمعات سكنية".

وقد تقرر "تشكيل لجنة مشتركة بهذا الخصوص من الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات ووزارتي الزراعة والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، فضلاً عن مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين".

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