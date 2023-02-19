2023/02/19 | 19:40 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: KZqB7r9cRBI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. من يتحمل مسؤولية تدهور الواقع الفني في العراق؟) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. من يتحمل مسؤولية تدهور الواقع الفني في العراق؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).