2023/02/19 | 19:40 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: kEnLouLfCfw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حيدر مجيد: هل يمكن تعديل قرار استبعاد بعض الاوائل؟) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حيدر مجيد: هل يمكن تعديل قرار استبعاد بعض الاوائل؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).