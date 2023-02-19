حاولوا اجتياز الحدود.. القبض على (27) متسللا اجنبيا

2023/02/19 | 19:48 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت قيادة قوات الحدود، اليوم الاحد، القبض على (27) متسللا اجنبيا حاولوا اجتياز الحدود.

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