2023/02/19 | 19:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي، الأحد، عن تأمين 200 كم خلال اليوم الثاني من العملية الأمنية الكبرى في صحراء الحضر والبعاج.

وأفاد بيان للحشد تلقته (بغداد اليوم)، بان "قيادة عمليات نينوى في الحشد الشعبي تواصل لليوم الثاني على التوالي عملياتها الأمنية في صحراء الحضر والبعاج ونجحت بتأمين 200 كم باتجاه صلاح الدين والانبار".

وأشار البيان الى "وضبط 13 عبوة ناسفة محلية الصنع، فضلا عن ضبط 3 مضافات تابعة لفلول داعش الإرهابي".

كما تمكنت القوات وفقاً للبيان "من تدمير عدد آخر من الأنفاق والمضافات في جزيرة البعاج، حيث تم العثور بداخلها على مواد تفجير وعبوات ناسفة وأعتدة من مخلفات التنظيمات الإرهابية وتم التخلص منها بشكل آمن ومسيطر عليه".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حشد نينوى يعلن تأمين 200 كيلومتر باتجاه الانبار وصلاح الدين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حشد نينوى يعلن تأمين 200 كيلومتر باتجاه الانبار وصلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).