السوداني يوجه بتحقيق شرطين في المشاريع المنفذة

2023/02/19 | 19:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

شدد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، الأحد، على ضرورة أن تصبّ المشاريع الحالية والمستقبلية في جانب الخدمات وتلامس حاجات المواطنين".

وذكر بيان لمكتبه تلقته (بغداد اليوم)، ان السوداني :"ترأس الجلسة الرابعة للهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المرتبطة بإقليم، وجرى خلالها بحث تطورات الأوضاع العامة في المحافظات، ومتابعة ما تم تنفيذه من قرارات وتوصيات اتُّخذت في جلسات سابقة، إلى جانب مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارت بشأنها".

واستعرض وزير الكهرباء خلال الجلسة "خطة الوزارة لموسم الصيف المقبل، وآلية تنفيذها مع المحافظات، وأهمّ التحديات والعقبات والمعالجات الكفيلة بتجاوزها، وذلك بحضور وكيل وزير النفط وعدد من المديرين العامين في وزارة النفط.



وقد طرح المحافظون مقترحاتهم واحتياجاتهم في مجال تأمين التيار الكهربائي وأعمال الصيانة".

كما استعرض المحافظون المشاريع التي تم إنجازها في محافظاتهم خلال شهر، التي تحددت وفق أولويات تضمنها المنهاج الوزاري للحكومة.

وفي هذا الصدد، شدد رئيس الوزراء على ضرورة أن تصبّ المشاريع الحالية والمستقبلية في جانب الخدمات وتلامس حاجات المواطنين، وتكون واضحة للعيان خلال فترة وجيزة".

وجرى خلال الجلسة بحسب البيان "مناقشة موضوع تخصيص قطع أراضٍ لمؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين؛ لبناء مجمعات سكنية".

وأشار الى انه "قد تقرر تشكيل لجنة مشتركة بهذا الخصوص من الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات ووزارتي الزراعة والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، فضلاً عن مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين".

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