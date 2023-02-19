زاخو يهزم الطلبة ويمنعه من استعادة صدارة الدوري الممتاز

2023/02/19 | 19:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حرم فريق زاخو مضيفه الطلبة من استعادة

صدارة الدوري الممتاز لكرة القدم،

بتغلبه عليه بهدف دون رد.

وأقيمت المباراة على ملعب الشعب الدولي

لحساب مباريات الأسبوع السابع عشر من

الدوري الممتاز لكرة القدم.

و

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