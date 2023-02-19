2023/02/19 | 20:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الاحد، اغلاق الطريق الدولي السريع في منطقة كيش شمالي المحافظة. وقالت القيادة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ أن “طريق الدولي السريع مغلق من منطقة كيش […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بابل..



إغلاق الطريق الدولي بمنطقة “كيش” المركز الخبري الوطني.

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