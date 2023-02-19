2023/02/19 | 20:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد وزير الصناعة خالد بتال، اليوم الاحد، أن ما ينتجه القطاع الحكومي والخاص حتى الآن لا يلبي 15% من حاجة العراق الدوائية.وقال بتال في كلمة له خلال ورشة عمل عن توطين الصناعة الدوائية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بتال النجم: الدواء المنتج محلياً لايغطي 15% من حاجة العراق المركز الخبري الوطني.

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