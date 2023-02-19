2023/02/19 | 20:03 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد وزير الصناعة خالد بتال، اليوم الاحد، أن ما ينتجه القطاع الحكومي والخاص حتى الآن لا يلبي 15% من حاجة العراق الدوائية.
وقال بتال في كلمة له خلال ورشة عمل عن توطين الصناعة الدوائية […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بتال النجم: الدواء المنتج محلياً لايغطي 15% من حاجة العراق) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال بتال في كلمة له خلال ورشة عمل عن توطين الصناعة الدوائية […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بتال النجم: الدواء المنتج محلياً لايغطي 15% من حاجة العراق) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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