برئاسة الحلبوسي.. اجتماع هام لقيادة حزب تقدم

2023/02/19 | 20:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقدت قيادة حزب تقدم، اليوم الأحد، اجتماعا برئاسة رئيس الحزب محمد الحلبوسي.

وقال مكتب اعلام الحزب في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه ان “الاجتماع تضمن مناقشة أهم التشريعات التي تضمنها المنهاج الحكومي وورقة الاتفاق السياسي”.

واضاف البيان “كما تم التباحث في قانون الانتخابات، ومناقشة الأوضاع العامة في البلاد وآخر المستجدات السياسية”.

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