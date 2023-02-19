2023/02/19 | 20:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مايك ماكول، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، إن منطاد المراقبة الصيني الذي حلّق فوق المجال الجوي الأمريكي في وقت سابق من هذا الشهر، يحتوي على أجزاء مصنوعة في الولايات المتحدة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("ماكول": منطاد المراقبة الصيني ضم أجزاءً أمريكية.. وعلينا تقييد تكنولوجيا الأسلحة لبكين) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("ماكول": منطاد المراقبة الصيني ضم أجزاءً أمريكية.. وعلينا تقييد تكنولوجيا الأسلحة لبكين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).