100 مليون دولار.. واشنطن تعلن مساعدات جديدة للمتضررين من الزلزال

2023/02/19 | 20:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن الأحد، خلال زيارة لتركيا عن مساعدات جديدة بقيمة مئة مليون دولار للمتضررين من الزلزال المدمر الذي راح ضحيته عشرات الآلاف من الأشخاص، في تركيا وسوريا.

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