2023/02/19 | 20:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن مركز الإعلام الرقمي، اليوم الاحد، بان العراق يحتل المرتبة 113 عالميا في سرعة الإنترنيت الثابت بالمنازل، بحسب مؤشر عالمي.وذكر بيان مقتضب لمركز الإعلام الرقمي، ان :”العراق يحتل المرتبة 113 عالميا في سرعة الإنترنت الثابت بالمنازل، بحسب مؤشر عالمي”.

وبلغ متوسط سرعة التحميل على شبكة الإنترنت عالي السرعة في العراق 32.12 ميغابت في الثانية في نوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي 2022 ليحتل المرتبة الـ 129 عالميا منخفضا بمركز واحد عن عام 2021.كما جاء العراق في المركز 77 عالميا من حيث متوسط سرعة الإنترنت عبر الهاتف المحمول وبسرعة بلغت 41.02 ميغابت في الثانية، منخفضا مركزين عن عام 2021.

التالي

منذ 35 دقيقة

الأمطار ترفع خزين المياه في سد دهوك

منذ ساعتين

انقطاع المياه عن مناطق في نينوى

منذ ساعتين

الصحة العراقية بشأن انتشار الإنفلونزا: أعراضها مشابهة لإصابات كورونا

منذ 4 ساعات

تعليمات جديدة لطريقة شراء الدولار بالسعر الرسمي في مطار اربيل

منذ 7 ساعات

العتبة العلوية المقدسة: مشاركة أكثر من مليوني زائر في إحياء ذكرى المبعث النبوي الشريف

منذ 8 ساعات

الإعلان عن الأسر المشمولة بالسلة الغذائية لشهر كانون الأول

منذ 8 ساعات

استئناف مشروع “التغذية المدرسية” خلال النصف الثاني من العام الدراسي في العراق

منذ 9 ساعات

الخارجية: سيرنا أكثر من 16 طائرة إغاثية لتركيا منذ كارثة الزلزال

منذ 10 ساعات

التجارة تطلق حملة رقابية على وكلاء المواد الغذائية وأسعار السوق المحلية

منذ 10 ساعات

وزارة المالية تطلق تمويل رواتب موظفي الدولة لشهر شباط

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يحتل المرتبة 113 عالميا في سرعة الإنترنيت الثابت بالمنازل) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يحتل المرتبة 113 عالميا في سرعة الإنترنيت الثابت بالمنازل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).