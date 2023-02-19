2023/02/19 | 20:37 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيسا البرلمان والجمهورية يبحثان قانوني الموازنة والانتخابات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/02/19 | 20:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيسا البرلمان والجمهورية يبحثان قانوني الموازنة والانتخابات) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيسا البرلمان والجمهورية يبحثان قانوني الموازنة والانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).