2023/02/19 | 20:41 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأمين 200 كم وضبط أسلحة ومضافات.. نتائج اليوم الثاني للعملية الكبرى بنينوى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/02/19 | 20:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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