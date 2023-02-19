2023/02/19 | 20:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - أربيل

أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، اليوم الأحد، أن إقليم كردستان لديه التزامات وعقود مع شركات نفطية، وهو امر يمنع الاقليم من تسليم النفط الى بغداد، بالرغم من أن ذلك يؤدي الى اقتطاع الاموال من الاقليم.

وقال سلام في حديث لـ(بغداد اليوم) إنه "نتيجة لقطع الموازنة وإرسال الأموال إلى الإقليم منذ عام 2014، أضطرت حكومة كردستان لإبرام عقود استكشاف واستخراج النفط لسد احتياجات المواطنين".

وأضاف أن "الإقليم لديه عقود موقعة لشركات مختصة بإنتاج وبيع النفط، ومن الصعوبة إيقاف هذا العقود في الوقت الحالي".

وتتعرض عائدات الاقليم من النفط إلى الخسائر بسبب الاموال الكبيرة الي تتقاضاها شركات النفط الاجنبية من بينها جينيل إنرجي وشيفرون وجلف كيستون وكذلك كليري جوتليب.

وطالبت وزارة النفط العراقية في وقت سابق من شركات النفط والغاز العاملة في إقليم كردستان توقيع عقود جديدة مع شركة التسويق المملوكة للدولة (سومو) بدلا من حكومة الإقليم، في محاولة جديدة للسيطرة على الإيرادات من الإقليم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رغم الخسائر التي تتكبدها.. اربيل تكشف "سر" صعوبة تسليم النفط لبغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رغم الخسائر التي تتكبدها.. اربيل تكشف "سر" صعوبة تسليم النفط لبغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).