2023/02/19 | 21:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الأحد، الموافقة على تعيين حاملي شهادة الدبلوم العالي والبكالوريوس والماجستير لعدد من الوزارات.وذكر المجلس في بيان،تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ أننا “نعلن الموافقة على تعيين توزيع حاملي شهادة الدبلوم العالي والبكالوريوس والماجستير […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس الخدمة يصادق على تعيين حملة الشهادات لعدد من الوزارت المركز الخبري الوطني.

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