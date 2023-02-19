2023/02/19 | 21:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني بحث رئيسا الجمهورية عبد اللطيف رشيد، والبرلمان محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب واستعدادات بغداد لاستضافة المؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي.وذكر مكتب الحلبوسي في بيان، تلقاه/ المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيسا الجمهورية والبرلمان يبحثان قانون الموازنة الاتحادية والانتخابات المركز الخبري الوطني.

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