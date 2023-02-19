مجلس الخدمة يعلن المصادقة على 3695 درجة وظيفية جديدة

2023/02/19 | 21:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلن مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الأحد، عن استكمال إجراءات تعيين 3695 درجة وظيفية جديدة.ذوكر المجلس في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أنه “استناداً لأحكام قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية رقم (2) لسنة 2022، وتنفيذاً لتوصيات اللجنة المشكلة بموجب الأمر الديواني رقم (35) لسنة 2022، وفي سياق إنجاز أعماله بشأن تعيين […]

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