بيان من الخارجية الفرنسية بشأن

2023/02/19 | 21:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة الخارجية الجزائرية، الأحد، "نفيا قاطعا" وجود قرار بمنع منح التأشيرات السياحية للفرنسيين، وقالت إن هذه الأخبار روج لها أطراف "معادية للجزائر"

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