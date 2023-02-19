توب 5: إدانة سورية لضربات

2023/02/19 | 21:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من إعلان إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا، الأحد، أنها أنهت عمليات البحث والإنقاذ باستثناء ولايتي كهرمان مرعش وهاتاي بعد أسبوعين من الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد هذا الشهر، إلى قيادة نجم مانشستر يونايتد، ماركوس راشفورد، فريقه للفوز على ليستر سيتي بنتيجة 0/3، في مباراة أقيمت على أرض ملعب "أولد ترافورد"، مساء الأحد، في إطار منافسات الأسبوع الـ 24 في الدوري الإنجليزي الممتاز...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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