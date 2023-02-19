بالصور:مضيف العتبة الحسينية يوزع (٤٥) الف وجبة غذائية يوميا على منكوبي الزلزال في سوريا

2023/02/19 | 21:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مضيف العتبة الحسينية المقدسة انه

يوزع يوميا (٤٥) الف وجبة غذائية على

منكوبي الزلزال في سورية فضلا عن سلات

غذائية ومادة الصمون.

وقال مسؤول مضيف الامام الحسين (عليه

السلام) حمزة النقيب في تصريح

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