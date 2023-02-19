السوداني يترأس الجلسة الرابعة للهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المرتبطة بإقليم

2023/02/19 | 21:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع

السوداني، اليوم الأحد، الجلسة الرابعة

للهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات

غير المرتبطة بإقليم بحضور عددا من

الوزراء ومحافظ كربلاء المقدسة المهندس

نصيف جاسم الخطا

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