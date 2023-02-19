2023/02/19 | 21:32 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاز فريق كربلاء على ضيفه الديوانية
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بنتيجة 3-1، في المباراة التي جرت على
ملعب كربلاء الدولي.
انتهى الشوط الأول بتقدم الديوانية
بهدف دون رد جاء بأقدام عبد القادر
طارق، في الدقيقة 20، وفي الشوط الثاني
س
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدوري الممتاز:كربلاء يعمق جراحات الديوانية بثلاثية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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