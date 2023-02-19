الدوري الممتاز:كربلاء يعمق جراحات الديوانية بثلاثية

2023/02/19 | 21:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز فريق كربلاء على ضيفه الديوانية

بنتيجة 3-1، في المباراة التي جرت على

ملعب كربلاء الدولي.

انتهى الشوط الأول بتقدم الديوانية

بهدف دون رد جاء بأقدام عبد القادر

طارق، في الدقيقة 20، وفي الشوط الثاني

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