2023/02/19 | 21:37 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 19 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: دخل الصراع بين القوى السنية في العراق الى مرحلة خطيرة، باتهامات...

ظهرت المقالة معارضو الحلبوسي يوجّهون له سهام التزوير..



والمقاولات وتوزيع العقود وسيلة لاذابة الخلافات أولاً على المسلة.

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