2023/02/19 | 21:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد القيادي في الإطار التنسيقي عائد الهلالي، الاحد، أن لقاءات ميونخ ستعزز دور العراق في مكافحة الفساد في اربعة محاور هامة.

وقال الهلالي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “اللقاءات المكثفة لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في ميونخ الالمانية مؤخرا ولقاءه مع رئيس الانتربول تدلل على نية ورغبة جادة من قبل الحكومة في ان تكون مكافحة الفساد من اولوياتها من ناحية جلب المتهمين والاموال المهربة”، لافتا الى ان “نقل متهمين بقضايا فساد من الامارات وعمان خطوة ايجابية”.

وأضاف، أن “تحول العراق الى بيئة جاذبة للاستثمار يجب ان تبدا من خلال مكافحة الفساد وانهاء التزوير والمحسوبية والنظم الادارية القديمة والمحسوبيات”، مبينا ان “الاصلاح يجب ان يعتمد خطوات عملية لانها ستؤدي الى تعزيز مواقع العراق في اربعة محاور ابرزها الاستثمار ورغبة الشركات في المشاركة في الاعمار والبناء وتعزيز الابعاد الاقتصادية”.

وأشار الى أن “تساقط الاسماء الوسطية المتهمة بالفساد هي بداية لملاحقة الاكبر خاصة الوزراء السابقية الذين اثروا على المال العام وتسببوا في معاناة قاسية للشعب في اتجاهات متعددة”، مؤكدا “وجود دعم كبير لحملة حكومة السوداني في انهاء ملف الفساد المستشري في المؤسسات والوزارات الحكومية”.

وعانى العراق من نسب فساد عالية بعد 2003 ما أدى الى نهب أموال طائلة لسنوات طويل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سياسي: لقاءات ميونخ ستعزز دور العراق بمكافحة الفساد من اربعة محاور) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سياسي: لقاءات ميونخ ستعزز دور العراق بمكافحة الفساد من اربعة محاور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).