الدفاع النيابية تكشف عن موعد تطبيق نظام البديل لكافة قطعات الجيش

2023/02/19 | 21:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية وعد القدو، الأحد، استمرار لجنته بالعمل على تطبيق نظام البديل في المؤسسات الأمنية بالتنسيق مع رئاسة أركان الجيش، مبينا ان رئاسة الأركان انهت الإجراءات وسيتم تطبيق النظام خلال الأيام المقبلة.

وقال القدو في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أن “لجنة الأمن والدفاع النيابية لن تترك قضية تطبيق نظام البديل لقوات الجيش وضمان الالتزام به من قبل الوزارة “.

وأضاف أن “الايام المقبلة ستشهد تطبيق نظام البديل على باقي القطعات العسكرية التابعة للجيش العراقي”، مشيرا إلى أن ” رئاسة اركان الجيش العراقي بدأت فعليا بتنفيذ الأوامر المتعلقة بتطبيق نظام البديل في الجيش العراقي على مراحل”.

وتابع أن “تطبيق نظام البديل هو مطلب لجميع أبناء الجيش العراقي، وان الأمور تسير بالشكل الصحيح نحو تنفيذه على باقي القطعات العسكرية في قادم الأيام”.

وكان الناطق باسم القائد العام اللواء يحيى رسول قد أكد في وقت سابق بان وزير الدفاع ثابت محمد سعيد ماض بنظام البديل.

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