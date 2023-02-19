2023/02/19 | 21:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني جرت عصر الأحد، ثلاث مواجهات ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.وتعادل فريق نفط الوسط مع ضيفه النجف في ديربي الفرات الأوسط بنتيجة 1-1، في مباراة جرت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعادل إيجابي بديربي النجف وفوز مستحق لكربلاء في الدوري العراقي الممتاز المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعادل إيجابي بديربي النجف وفوز مستحق لكربلاء في الدوري العراقي الممتاز) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعادل إيجابي بديربي النجف وفوز مستحق لكربلاء في الدوري العراقي الممتاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).