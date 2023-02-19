2023/02/19 | 21:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني وجه رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان، اليوم الأحد،بحل “اشكالية” في تطبيق قانون الناجيات الايزيديات بالاتفاق مع محاكم اقليم كردستان. وقالت النائبة فيان دخيل في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص زيدان يوجه بحل إشكالية “قانون” الناجيات الايزيديات المركز الخبري الوطني.

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