مقتل منتسب في الحشد بمشاجرة شمالي بغداد

2023/02/19 | 22:24 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، الأحد، بمقتل منتسب في الحشد بمشاجرة شمالي بغداد.

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