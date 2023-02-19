وزير الخارجية الأمريكي يعلن 100 مليون دلاور مساعدات إغاثية لتركيا وسوريا

2023/02/19 | 22:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الأحد، تقديم 100 مليون دولار كمساعدات إغاثة لتركيا وسوريا في الوقت الذي يكافح فيه البلدان في أعقاب الزلزال القوي الذي بلغت قوته 7.8 درجة، الذي أودى بحياة 46 ألف شخص على الأقل.

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