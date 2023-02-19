“بوليتيكو”: واشنطن تحث زيلينسكي على هجوم مضاد على الروس بشكل عاجل

2023/02/19 | 22:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني عشية زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى بولندا، طالبت إدارة البيت الأبيض أوكرانيا،اليوم الاحد، بتكثيف الإجراءات في ساحة المعركة، وتحقيق نجاحات عاجلة، أو القيام بهجوم مضاد على القوات الروسية.ووفقا لصحيفة […]

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