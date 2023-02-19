2023/02/19 | 22:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأحد، صدور أوامر استقدامٍ جديدة بحقِّ (12) من مسؤولي الهيئة العامَّة للضرائب، على خلفيَّة تهمٍ تتعلَّق بتسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبيَّة والإخلال بواجباتهم الوظيفيَّة.وذكرت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صدور أوامر قبض واستقدام بحق 15 متهماً بسرقة أموال “الضريبة” المركز الخبري الوطني.

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