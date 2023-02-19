الكويت.. اعتقال مقيم

2023/02/19 | 22:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت السلطات الكويتية مقيما من الجنسية الأسيوية بتهمة خطف وهتك عرض أربعة قُصَّر والتحريض على ممارسة "الفجور" معهم

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