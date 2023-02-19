ماقصة فشل محاولة اغتيال قاآني في دمشق؟

2023/02/19 | 22:32 - المصدر: بغداد اليوم

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هام | نفي أنباء الاغتيال الفاشل للجنرال قاآني في دمشق

ادعت بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية أن هدف الكيان الصهيوني في هجوم الليلة الماضية على دمشق هو اغتيال قائد فيلق القدس، بل إنها نشرت إشاعات عديدة حول استهداف قادة جبهة المقاومة وفيلق القدس ، وهي خاطئة تماماً.

وكان الجنرال الحاج اسماعيل قاآني في إيران يوم السبت ولم يسافر إلى سوريا في الأيام الأخيرة.

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