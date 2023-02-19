بعد الحوالات الخارجية.. تطبيق المنصة الالكترونية على المبيعات النقدية غداً

2023/02/19 | 22:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

قرر البنك المركزي العراقي، الأحد، إلزام المصارف المجازة وشركات الصرافة، وشركات التوسط ببيع وشراء العملة الاجنبية، التقديم عبر المنصة الالكترونية للحصول على حصتها المقررة من العملة الأجنبية (الدولار) اعتباراً من غد الأثنين.

ولوح البنك المركزي في تعميمه الى المصارف وشركات الصرافة المجازة بحرمانها من العملة الأجنبية التي " لاتستخدم المنصة من الحصول على حصتها الأسبوعية من النقد".

يشار الى ان العراق منذ نحو 3 أشهر ارتفاعا كبيرا في سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الأسواق الموازية، الأمر الذي دفع الحكومة لخفض سعر صرف الدولار رسميا من 1460 إلى 1310 دنانير لكل دولار للسيطرة على الوضع الاقتصادي، وهو ما يبدو أن الحكومة لم تنجح فيه كليا، لا سيما أن سعر صرف الدولار في الأسواق الموازية لا يزال بحدود 1530 دينارا لكل دولار.

ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، يفرض الفيدرالي الأميركي ضوابط أكثر صرامة على المعاملات الدولية للدولار من قبل البنوك التجارية العراقية.

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