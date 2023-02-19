نائب بريطاني: من المؤسف خضوع كردستان لحكومة بغداد

2023/02/19 | 22:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ترجمة

قال نائب في مجلس العموم البريطاني، عن حزب العمال، أن من "المؤسف ان يخضع إقليم كردستان لحكومة بغداد" وفقاً لتعبيره.

وأشار (لويد راسل) خلال مقابلة أجرتها معه شبكة روداو ترجمتها (بغداد اليوم) الى ان "السلطات البريطانية لا ترغب بخضوع الإقليم لسلطة الحكومة المركزية في بغداد".

وأضاف "لا نرى مثلاً منطقياً في إرسال عائدات النفط من إقليم كردستان الى الحكومة العراقية المركزية في بغداد، بل يجب على الحزبين الكرديين التوحد وإيجاد طريقة لمشاركة الموارد"، على حد قوله.

وأكد النائب البريطاني "استمرار حكومة بغداد بحكم إقليم كردستان العراق طالما ان الحزبيين الكرديين على خلافات وغير متحدين"، مشيرا الى قوانين النفط والغاز التي مررتها المحكمة الاتحادية العراقية على انها "سيطرة" من بغداد على الإقليم بشكل مباشر.



وفقا لقوله.

وقال راسل، أن :"الواقع المؤسف هو باستمرار الخلافات السياسية بين الحزبين الكرديين الرئيسيين، فان بغداد ستستمر بحكم إقليم كردستان العراق" مضيفا "نحن نحتاج الى جبهة كردية موحدة وقوية لخوض نقاشات مناسبة مع بغداد" على حد قوله.

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