2023/02/19 | 22:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 3QksRD6JCCw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. البصرة .. واقع وتحديات | من بغداد مع نجم الربيعي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. البصرة .. واقع وتحديات | من بغداد مع نجم الربيعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).