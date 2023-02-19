2023/02/19 | 22:35 - المصدر: قناة العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الفريق العراقي يختتم أعمال البحث عن ضحايا الزلزال في تركيا) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: TMH-hsBLYbY
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الفريق العراقي يختتم أعمال البحث عن ضحايا الزلزال في تركيا) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الفريق العراقي يختتم أعمال البحث عن ضحايا الزلزال في تركيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).