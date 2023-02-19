2023/02/19 | 22:40 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: gPXdzhDoFsQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الشاعر حيدر الحاتمي يوجه رسالة الى السياسيين) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الشاعر حيدر الحاتمي يوجه رسالة الى السياسيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).