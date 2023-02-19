2023/02/19 | 22:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بتوجيه السوداني ..رئيس سلطة الطيران المدني عماد الاسدي: سيتمكن المسافر من الدخول الى مطار بغداد بسيارته الشخصية اعتبارا من قبل شهر رمضان المقبل

ظهرت المقالة اعتبارا من هذا الموعد..



سلطة الطيران: سيدخل المسافر إلى مطار بغداد بسيارته الشخصية أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتبارا من هذا الموعد.. سلطة الطيران: سيدخل المسافر إلى مطار بغداد بسيارته الشخصية) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتبارا من هذا الموعد.. سلطة الطيران: سيدخل المسافر إلى مطار بغداد بسيارته الشخصية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).