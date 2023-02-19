2023/02/19 | 22:42 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 19 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: ،النزاهة: أوامر قبض واستقدام جديدة بحق (15) متهماً في قضية سرقة...

ظهرت المقالة أوامر قبض واستقدام بحق 15 متهماً في قضية سرقة الأمانات الضريبية أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أوامر قبض واستقدام بحق 15 متهماً في قضية سرقة الأمانات الضريبية) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أوامر قبض واستقدام بحق 15 متهماً في قضية سرقة الأمانات الضريبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).