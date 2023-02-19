2023/02/19 | 22:42 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 19 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: بشرت الشركة الألمانية – الامريكية (بيونتيك- فايزر)، العالم بإنتاجها لقاحاً مضاداً...

ظهرت المقالة شركة فايزر تبشر العالم: لقاح ضد السرطان قبل 2030 أولاً على المسلة.

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