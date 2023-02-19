2023/02/19 | 22:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسيل عادل تجمع بين عشق مسرحي الطفل والجاد: لم أندم على أعمال رفضتها لأن كفة أولادي أهم من الفن بغداد – ياسين ياس ضيف الملتقى الاذاعي والتلفزيوني مؤخرا الممثلة اسيل عادل للحديث عن مسيرتها الفنية، بجلسة اقيمت في المركز الثقافي البغدادي وعلى قاعة شناشيل، ادار حوارها رئيس الملتقى صالح الصحن قائلا(تجربة الفنانة اسيل عادل تجربة […]

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