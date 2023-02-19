2023/02/19 | 22:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحقيق صحفي من الحقبة الملكية دبي – محسن حسين في العهد الملكي كنت اعمل في صحيفة الشعب وذهبت الى النجف امضيت 3 ايام لاكتب تحقيقا عنها وكان مرافقي شاب معمم اسمه محمد بحر العلوم وتشاء الصدف ان ياتي مع من اتى الى العراق بعد الغزو الامريكي عام 2003 ليكون اول رئيس لمجلس الحكم وقد ساعدني […]

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