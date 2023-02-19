2023/02/19 | 22:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحشد يحرز المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى للريشة بغداد- الزمان احرز نادي الحشد الرياضي للريشة المركز الثاني لدوري الدرجة الاولى بعد انتهاء المنافسات التي أقيمت في نادي الاثوريين الرياضي في بغداد وحضرها رئيس الهيئة الإدارية للنادي خالد كبيان.واقيمت المباريات بمشاركة 12 فريقاً قسمت على مجموعتين.ومثل نادي الحشد كلاً من الاعبين علي باسم […]

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